İbadi'den 'ötekileştirme ve ezici çoğunluk' uyarısı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ötekileştirici ve azınlığın isteklerini göz ardı eden ezici çoğunluk siyasetini reddettiğini ve ülkesinin bölgedeki hiçbir cephenin bir parçası olmadığını belirtti.

İbadi, başkent Bağdat'taki bir konferansta yaptığı konuşmada, "Bizler, diğerlerini ötekileştiren ezici çoğunluk siyasetinden yana değiliz. Bütün Iraklılar görev paylaşımında ve hukuk karşısında eşittir." ifadelerini kullandı.

"Irak, kutuplaşma siyasetini benimsemiyor ve bölgedeki hiçbir cephenin de parçası değil." diyen İbadi, "Irak'a düşmanlık yapmadıkları müddetçe biz de hiçbir ülkenin karşısında durmayız. Eğer bir ülke kendi çıkarlarını ötekilerine baskı kurarak elde edeceğini düşünüyorsa bu hatalı bir bakış açısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllardır Irak'ın başına dert olan terörün kaynağının radikal fikirler olduğunu kaydeden İbadi, "Bölgedeki çatışmalar, terör grupları tarafından gerçekleştiriliyor. DEAŞ gibi terör örgütlerinin fikirlerinin ortadan kaldırılması için komşu ülkelerle diyaloğa başladık." diye konuştu.

Uzun süredir terör ve çatışmalarla gündeme gelen Irak'ta eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin 8 yıllık iktidar döneminde izlediği mezhepçi politika Sünnilerin yanı sıra Kürtler arasında da hoşnutsuzluklara ve derin ayrılıklara neden olmuştu.

Maliki, Sünniler ile Kürtleri ötekileştirmek ve hükümette ezici çoğunluktaki Şiileri önceleyen kararlar almakla eleştirilmişti.

Muhabir: İdris Okuducu



