Huzuru resim çizerek buluyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ergün Kara'nın, hiçbir eğitim almadan yaptığı resimler büyük beğeni topluyor.

Öğrencilik yıllarında resim yapmaya yeteneği olduğunu ve severek resim yaptığını farkeden Kara, öğretmenlik yıllarında da resim yapmayı bırakmadı.

Emekli olduktan sonra eşiyle birlikte memleketi Eldivan ilçesine yerleşen Kara, evinin alt katını resim atölyesine çevirdi ve zamanının çoğunu resim yaparak geçiriyor.

Evli ve iki çocuk babası Ergün Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim yaparak ruhunu dinlendirdiğini söyledi.

Resim yaparken kendini çok huzurlu hissettiğini belirten Kara, "Resimlerimin tamamı özgündür. Başka bir ressamın veya fotoğrafın etkisinde bile kalmam. Fırçamın başına geçtiğim zaman tuvale renkleri sürerim, fırçam ve boyalarım beni yönlendirir. Sonunda gördüğünüz bu türde eserler çıkarırım." dedi.

- "Bir kış boyunca süren resimler oluyor"

Resim yapmaya başlamadan önce herhangi bir tasarım veya kompozisyon düşünmediğini, resmi fırçanın akışına bıraktığını anlatan Kara, "Bazen birkaç gün içinde bitirebildiğim resimler oluyor, bazen de bir kış boyunca bir resimde oyalandığım oluyor. Resim yapmayı seviyorum." diye konuştu.

- "Resimlerim benim çocuğum gibi"

Resimle ilgili hiçbir eğitim almadığını ve tamamen kendi duygularının yönlendirmesiyle resimler yaptığını dile getiren Kara, şöyle konuştu:

"Bu resimleri satmayı ve sergi yapmayı hiç düşünmedim. Bunlar benim kendi çocuğum gibi. Satmayı da bu nedenle düşünmüyorum. Yurt dışından resimlerimi sosyal medya üzerinden görüp isteyenler oldu ancak ben satmayı düşünmediğimi söyledim. Resimlerimi sadece sosyal medyada paylaşıyorum. Başlangıçta portre ve natürmort çalışmalarım oldu. Şu anda tabiatı çok sevdiğim için manzara çalışması yapıyorum. Tuval üzerine yağlı boya yapıyorum. Genelde doğada kendi duygu ve düşüncelerimi yansıtmaya çalışıyorum. Bunlar tabiatta gördüğüm ya da bir fotoğraftan gördüğüm resimler değil, tuvalin başında fırçam ve boyam beni nasıl yönlendirirse bu resimler ortaya çıkıyor."