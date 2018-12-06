ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde okul çevreleri ve parklarda 48 bin 777 personelin katılımıyla eş zamanlı "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, arananların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla okul önleri ve civardaki elektronik oyun salonları, internet kafe ve halkın yoğun bulunduğu, ailelerin çocuklarıyla vakit geçirdiği park, bahçe ve sahil kenarı işletmelerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

48 bin 777 personel ve 11 bin 336 ekibin katılımıyla, 190 dedektör köpeğin kullanıldığı, 16 bin 500 okul çevresi ve 10 bin 157 parkta gerçekleştirilen uygulamada 392 bin 371 kişi sorgulandı, 7 bin 75'i okul servis aracı olmak üzere 152 bin 127 araç ve 12 bin 954 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Terör örgütü üyeliği, cinayet, gasp, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz ve çocuk istismarı gibi suçlardan aranan bin 137 kişi yakalandı.

Uygulamada 8 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 59 mermi, 10 kesici ve delici alet, 970 gram esrar, 8 gram eroin, 5,4 gram bonzai, 29 gram metamfetamin, 2 bin 199 litre kaçak içki ve 14 bin 699 paket kaçak sigara elde geçirildi.

Ayrıca, 11'i çocuk olmak üzere 29 kayıp kişinin bulunduğu uygulamalarda 650 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 68 kişi gözaltına alındı, 5 iş yeri kapatıldı, aranan 206 araç bulundu ve 120'si okul servisi olmak üzere 931 araç trafikten men edildi.

İdari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 655 bin 927 lira tutarında cezai işlem uygulandı.