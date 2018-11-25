Huzurevinde ikinci bahara

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de huzurevinde kalan 69 yaşındaki Sefer Gürler ve 64 yaşındaki Saniye Özaydın, hayatlarını birleştirdi.

Huzurevinde 8 yıldır kalan Gürler ile 6 ay önce huzurevine yerleşen Özaydın'ın arkadaşlıkları kısa sürede evliliğe kadar uzandı.

İkinci baharlarını birlikte yaşamaya karar veren çift için Huzurevi Konferans Salonunda düğün töreni düzenlendi.

Törene katılan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Sefer ve Saniye çiftinin düğünlerinin, aile bütünlüğünü teşvik etmesi bakımından önmeli olduğunu söyledi.

Evlenerek yuva kuran çifti örnek davranışlarından dolayı tebrik eden Akın, "Ömürlerinin ikinci baharında, kendilerine düğünleri hayırlı olsun diyor, umut ettikleri gibi yaşamı bundan sonra mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürmelerini temenni ediyorum." dedi.

Düğüne katılan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de çifte hayırlı olsun dileklerini sundu.

Sefer Gürler ise huzurevinde kendilerine ayrı bir oda tahsis edildiğini ve orada yaşayacaklarını dile getirerek, "Çok mutlu ve huzurluyuz. Arkadaşlığımızı ileriye taşıyarak ikinci bahara adım attık. Allah herkese huzur, sağlık ve mutluluk versin." diye konuştu.

Düğünde Gürler çifti, huzurevi sahinleri ve çalışanları gönüllerince eğlendi.