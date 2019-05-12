Huzurevinde Anneler Günü kutlaması

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin ve çalışanların Anneler Günü'nü kutladı.

Başkan Demirbaş, Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde odaları tek tek gezerek huzurevi sakinleriyle sohbet etti, karanfil dağıttı.

Huzurevi sakinlerinin talep ve isteklerini de dinleyen Demirbaş, her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Annelerin insan hayatındaki en değerli şahsiyetler olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Sizler, bizlerin büyüğümüzsünüz, her zaman sizin yanınızdayız. Bu özel günde de sizlerin yanında olmak istedik. Başta siz annelerimiz olmak üzere yaşantısını yavrularına adayan, fedakarlıktan kaçınmayan, ailenin temel direği olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler nasip etsin." diye konuştu.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.