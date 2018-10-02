Huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadılar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın ve beraberindeki heyet, yaşlıları huzurevinde ziyaret ederek karanfil takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli’nin annesi Ayten Kendirli ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin eşi Zerrin Bahçeci ile Kırşehir Huzurevi'ni ziyaret etti.

Yaşlılarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Akın, huzurevinde kalanların hayatlarını huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sürdürmelerinin en büyük temennileri olduğunu belirtti.

Büyüklerin en değerli hazine olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Hayat tecrübeleri ile bizlere de yol gösteren büyüklerimizi sık sık ziyaret ederek onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Büyüklerimizin yüzlerini gülerken görmek bizleri de mutlu ediyor. Bizleri zorluklarla, büyük fedakarlıklarla büyüten değerli büyüklerimizin haklarını ödeyemeyiz. Kendilerinden sadece hayır dualarını bekliyoruz. Yaşlılarımıza hürmetlerimizi sadece bugün değil, her gün göstermeliyiz. Yaşlılarımıza sevgiyle, saygıyla yaklaşmamız milletçe onlara verdiğimiz değerin bir göstergesidir."

Ziyaretinde huzurevi sakinlerine karanfil takdim eden Akın'a, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara ve eşi Münire Baykara, bazı sivil toplum kuruluşlarının bayan yöneticileri ile huzurevi yöneticileri de eşlik etti.



