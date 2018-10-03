Huzurevi sakinlerinden

ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde huzur evlerinde kalan yaşlılar, düzenlenen turnuvada bocce oynadı.

Ankara'daki huzur evlerinde kalan yaşlılar, Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda düzenlenen Bocce Turnuvası'nda bir araya geldi.

Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği "’Yaşlılar Bocce Oynuyor’" adlı turnuvaya 35 kişi katıldı. Turnuvanın başlangıç atışını Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi birlikte yaptı.

Turnuvanın finalinde Çubuk Abidin Yılmaz ile Necla Kızılbağ Huzurevi takımları karşı karşıya geldi. Turnuvayı kazanan taraf Abidin Yılmaz Huzurevi Bocce Takımı oldu.

Dereceye giren sporcu ve takımlara kupa ve madalyalarını Başkan Ertürk verdi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak huzur evlerinde kalan yaşlılar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yaşlıların aktif olarak yaşlanması, hayatlarını kaliteli olarak spora dayalı olarak sürdürmeleri konusunu çok önemsediklerini vurgulayan Çiftçi, "Dolayısıyla bu etkinlikte çok ciddi katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Yaşlılarımız, katılımcılar çok mutlu." dedi.

Başkan Ertürk de ilçenin daha iki ay önce Avrupa Gençler Şampiyonasına ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bugün de bocce turnuvasını yapıyoruz. Yaşlılarımız keyif alarak oynuyor. Biz de kendilerine eşlik ettik." ifadelerini kullandı.