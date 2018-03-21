Huzurevi sakinleri gazileri ziyaret etti

ANKARA (AA) - Çubuk Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabitilasyon Merkezi sakinleri, gazileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Kore gazilerinden Rıza Kavak'ın da arasında olduğu bir grup huzurevi sakini, Bilkent'teki TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde Afrin ve terörle mücadelede yaralanan gazileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çubuk Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabitilasyon Merkezi Müdürü Mehmet Karabacak, huzurevi sakinlerinin Afrin kahramanlarını görmek istediklerini belirterek, "Biz de bir program hazırlayarak, eski kahramanlarımızı yeni kahramanlarımızla buluşturduk.

Bu ziyaret huzurevi sakinlerimizin duygulanmalarına ve kahramanlıkları karşısında gururlandırırken, kahraman gazilerimizi de çok mutlu etti. Ziyarette sadece Afrin değil, Güneydoğu Anadolu'da devam eden terörle mücadele gazilerini de ziyaret ettik." dedi.

Kore gazisi Rıza Kavak da ziyarette eski anılarının gözünde canlandığını söyledi. Şehitliğin ve gaziliğin her kula nasip olamayacağını anlatan Kavak, "Gazilik yüce bir unvandır. Ömür boyu bu kutsal unvanla yaşayacaksınız. Sizler bu vatan için kahramanlıklar gösterdiniz ve bu vatan evlatları sizlere şükran borçlu. Devletimiz sizler gibi kahramanlar sayesinde dimdik ayakta. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere ve ailelerinize minnetlerimizi arz ediyoruz. Sizler devletimize sahip çıktınız devletimiz ve milletimizde her zaman sizlere sahip çıkacaktır." diye konuştu.

Huzurevi sakinleri, gazilere Allah'tan acil şifa dileyerek, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.