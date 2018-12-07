Hüyük'ten kısa kısa

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde kurulan ve sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran köyü ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Sonsuz Şükran köyünün Sorumlusu Mustafa Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çavuş Mahallesi'nde bulunan sanatçı köyünün yılın her mevsimi ziyaretçi ilgisi ile karşılaştığını söyledi.

Kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran köyünü merak eden toplumun her kesiminden insanların mekana gelerek ziyaret ettiğini vurgulayan Akyüz, kendilerinin de ziyaretçileri köyün kuruluşu, tarihçesi, kerpiç evler ve yıl içerisinde düzenlenen festival ve aktiviteler hakkında bilgilendirdiklerini söyledi.

Akyüz, mekanın sadece yaz döneminde değil, bahar ve kış dönemlerinde de ziyaretçi çektiğini belirterek, bu ilgiden dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Akyüz, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çeken köyün yurt dışından gelenlerin de ilgi odağı haline geldiğini sözlerine ekledi.

- Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi münazara yarışmasında ilçe birincisi oldu

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen "Haydi Konuş Bakalım" adlı münazara yarışmasında Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi ilçe birincisi oldu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen "Medeniyet Okulu" projesi etkinlikleri kapsamında Hüyük ilçesinde münazara yarışması düzenlendi.

Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın finalinde Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi ile Kıreli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olabilmek için mücadele verdi.

Yarışma sonunda finali kazanan Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi, Hüyük birinciliğini kazanırken, ilçeyi Konya'da yapılacak finallerde temsil etme hakkı elde etti.







