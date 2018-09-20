Hüyük'teki okullarda çalışacak işçiler kurayla belirlendi

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında toplum yararına program kapsamında çalışacak geçici işçiler noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) arasında imzalanan sözleşme uyarınca toplum yararına program kapsamında ilçedeki okullarda 2018-2019 eğitim öğretim döneminde çalıştırılacak 20 işçi, kura çekiminin ardından belli oldu.

Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonu'nda gerçekleştirilen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal'ın katıldığı kura çekiminde eğitim kurumları ve okullarda çalıştırılacak 20 personel belirlendi.















