Hüyük'te servis sürücülerine seminer

KONYA (AA) - Hüyük ilçesinde öğrenci servisi sürücüleri düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurum binasında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede faaliyet gösteren servis sürücüleri, okul servis araçları hizmet yönetmeliği kapsamında çeşitli konularda bilgilendirildi.

Toplantıda, servis sürücülerinin taşımalı eğitim sisteminin en önemli ayağı olduğu belirtilirken, katılımcılar emniyet kemeri kullanımı, taşıtlarda aranacak şartlar ve öğrencilerin güvenli taşınması konusunda bilgilendirildi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Şube Müdürleri Kenan Çağlıyan ve Ahmet Atik katıldı.