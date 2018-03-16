Hüyük'te sabah namazı buluşması

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ve Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Başkan Yardımcısı Cüneyt Ülvan, Hüyük Müftüsü Abdullah Yalman, İlçe Vaizi Ahmet Kaçar'ın da katıldığı, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Acem Nasuh Camisi'ndeki sabah namazı buluşmasında, yerleşim merkezinde görevli imam hatipler ile mahalle sakinleri buluştu.

Cami imam hatibi Fatih İkiz'in Fetih Suresi tilaveti ile başlayan programda, kılınan sabah namazı sonrasında tesbihat ve vaaz-u nasihat yapıldı.

Program, tüm şehitler ile yörede vefat edenlerin aziz ruhları için okunan Fetih Suresi duası ve kahvaltı ikramının ardından son buldu.







