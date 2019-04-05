Hüyük'te sabah namazı buluşmaları

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde müftülük tarafından düzenli olarak yapılan sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Hüyük İlçe Müftülüğü tarafından ilçeye bağlı İlmen Mahallesi'nde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında, namaz öncesinde Yasin-i Şerif okundu, ardından sohbet, istiğfar ve dualar yapıldı.

İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, "Biz bir aileyiz, ailece camideyiz. Hüyük ilçemizdeki sabah namazı buluşmasını bu kez İlmen Mahallemiz camisinde icra ettik. Programı organize eden din görevlilerimiz ile katılım tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. oldu. Hem kadın, hem de erkeklerimizin yoğun bir katılım gösterdiği programdan sonra Kur'an kursumuza devam eden ablalarımızı da ziyaret ederek, sohbet gerçekleştirdik ve dualaştık. Mevla tesiri halk ve kalıcı eylesin." dedi.



