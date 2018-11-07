KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik "Namaz insanı iyileştirir mi?" konulu konferans gerçekleştirildi.

Eğitimci yazar Mikail Okumuş, Hüyük İmam Hatip Ortaokulu'nda 'okur yazar buluşmaları' kapsamında düzenlenen konferansında öğrencilere İslam'in 5 temel dini vecibelerinden namaz hakkında bilgiler verdi, faydalarını anlattı.

Namazın insan davranışları üzerindeki etkisine ve ahlakını güzelleştirdiğine de değinen Okumuş, "Kişinin namazdan sorumlu olmaması için ya akli dengesinin yerinde olmaması ya da ölmesi gereklidir." dedi.

Konferansın ardından Okumuş'un kitabından hazırlanan, bir süre önce düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Okumuş, program sonunda kitaplarını da öğrenciler için imzaladı.

Konferansa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Kenan Çağlıyan ve Ahmet Atik, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Akpınar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



