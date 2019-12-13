Hüyük'te düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi

KONYA (AA) - Hüyük ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında kupa sahibini buldu.

9 takımın katıldığı turnuvada grup maçlarının tamamlanması sonrasında finale çıkma başarısını gösteren Yunus Emre Ortaokulu ile turnuvanın tek esnaf takımı olan Şahin Giyim kupayı alabilmek için mücadele verdi.

Final müsabakası sonunda rakibini 3-1'lik setlerle yenerek ipi göğüslemeyi başaran Yunus Emre Ortaokulu kaymakamlık turnuvasının şampiyonu oldu.

Turnuvanın en centilmen takımı ise Hüyük Müftülüğü seçildi.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu, İlçe Mili Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bayram Burçak ile İlçe Müftüsü Abdulah Yalman verdi.











