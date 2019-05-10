Hüyük'te dış mahallelerin yolları genişletiliyor

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, dış mahalleler arasındaki yolların genişlemesine yönelik çalışmaların başladığı bildirildi.

İlmen-Çavuş mahalleleri arasında yapılan yol düzenleme çalışmalarını inceleyen Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, ilçede bulunan ve genişletilmesi planlanan dış mahalleler arasındaki yollarda önümüzdeki günlerde çalışmalar yapılacağını belirtti.

Başkan Çiğdem, Hüyük Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla İlmen-Çavuş ardasındaki yol düzenleme faaliyetlerinin başladığını belirterek, "Önümüzdeki hafta Kıreli-Tolca mahalleleri arasında yol genişletme çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Bu ay içerisinde İmrenler-Selki-Köşk-Burunsuz mahallelerimizin ortak grup yolunun genişletilmesine yönelik çalışmalar da başlayacak. Memleketimize hayırlı olsun." dedi.







