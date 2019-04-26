Hüyük'te çiftçiler yağmur için dua etti

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, arazilerine ektikleri ürünler için yağmur beklentisi içerisinde olan çiftçiler yağmur duası yaptı.

İlçeye bağlı Burunsuz Mahallesi'nde, Muhtarlık tarafından yağmur duası programı düzenlendi.

Yerleşim merkezinde kılınan cuma namazını müteakip eski belediye parkı alanında biraraya gelen çiftçiler, yağmur için yapılan duada ellerini semaya kaldırdı.

İlçe Müftüsü Abdullah Yalman tarafından yaptırılan dua programına, yerleşim merkezinde ve çevre mahallelerde yaşayan çiftçiler ile mahalle sakinlerinin yanı sıra, belediye meclis üyeleri de katıldı.

Duanın ardından katılımcılara pilav ikram edildi.



