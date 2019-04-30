Hüyük'te çiftçiler yağmur duasına çıktı

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, çiftçiler yağmur duası yaptı.

İlçeye bağlı Selki Mahallesi'nde yağmur duası beklentisi içerisinde olan çiftçiler yağmur duasında buluştu.

Selki Mahallesi muhtarlığı tarafından düzenlenen programda, kılınan öğlen namazını müteakip Meydan Camii bahçesinde bir araya gelen yöre çiftçisi yağış için ellerini semaya kaldırdı.

Hüyük Müftüsü Abdullah Yalman'ın yaptırdığı duaya İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Duanın ardından katılımcılara pilav ikram edildi.







