Hüyük'te beyaz bayrak sertifika töreni

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, beyaz bayrak sertifika töreni düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Ortaokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, Beyşehir Kaymakamı ve Hüyük Kaymakam Vekili Yusuf Özdemir, yeniden beyaz bayrak alan ilçe genelindeki okullara sertifikalarını verdi.

Kaymakam Özdemir, beyaz bayrak alma standartlarını sağlayarak beyaz bayrak alan okulların yöneticileri ile çalışanlarını tebrik etti. Özdemir, 3 yıl süresi tamamlandığı için tekrar beyaz bayrak sahibi olan okulların Mevlana İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu olduğunu vurgulayarak, ilçedeki tüm okulların da beyaz bayrağa sahip olduğu hatırlatmasında bulundu.

Törene, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, daire amirleri, okul müdürleri katıldı.