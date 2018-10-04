Hüyük'te "Aşure Günü" etkinliği

KONYA (AA) - Hüyük ilçesinde, Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aşure etkinliği düzenlendi.Okul idaresi ve Okul Aile Birliği işbirliği ile muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve katılımcılara...