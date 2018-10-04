KONYA (AA) - Hüyük ilçesinde, Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde aşure etkinliği düzenlendi.
Okul idaresi ve Okul Aile Birliği işbirliği ile muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve katılımcılara aşure ikram edildi.
Etkinliğe, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Ülvan, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, İlçe Mili Eğitim Şube Müdürleri Kenan Çağlıyan ve Ahmet Atik, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Canan, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.