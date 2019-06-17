Hüyüklü gençler Kapadokya'yı gezdi

KONYA (AA) - Hüyük ilçesinde gençler, Kapadokya bölgesini gezdi.

Hüyük Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen gezi kapsamında, Hüyük'te yaşayan 485 öğrenci ve 22 öğretmen, Ürgüp, Göreme, Avanos, Üçgüzeller, Güvercin Vadisi, Uçhisar Kalesi, Paşabağı ve Zelve'yi ziyaret etme imkanı buldu.

Öğrencilerin gezi programının son adresi, ziyaret ettikleri Aksaray'da bulunan Somuncu Baba Külliyesi ile Eğri Minareli Cami oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimize böyle bir fırsatı sağladıkları için başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ile Hüyük Belediye Başkanımıza, organizasyonda emeği geçen ilgili kurumlarımızdaki çalışanlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." denildi.



