Hüyük'e yapılacak DSİ projeleri

KONYA (AA) - Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük ilçesinin projelerini hayata geçirmek üzere DSİ Genel Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı'yla birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'la bir araya gelindiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde Hüyük ilçesinin hayata geçirilmesi beklenen projelerinin ele alındığını belirten Çiğdem, şunları kaydetti:

"Milletvekilimizin de desteğiyle, makamında ziyaret ettiğimiz genel müdürümüzden bölge tarımına can suyu göz hakkı olan projemizi masaya yatırdık. Allah'ın izniyle görüşmelerin ardından inşallah bu projemiz start alıyor. Aynı zamanda, görüşmede, ilçemize bağlı dış mahallelerden Çamlıca ve İlmen mahallelerimizin derinkuyu sondaj çalışmalarının hayata geçirilmesinin de onayını aldık. İlçemize hayırlı olsun"







