Hüyük'e kütüphane yapılacak

KONYA (AA) - Hüyük ilçesine kazandırılacak kütüphane için yer tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çiğdem, ilçeye kazandırılması planlanan kütüphane için yer tespit çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bölgemize yeni bir ivme kazandıracak olan kütüphane, dijital kütüphane olarak hizmet verecek. Ayrıca, bölgenin cep sinema ihtiyacını da karşılayacak. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.



