Hüyük'e çevre temizliğine bakanlık desteği

KONYA (AA) - Hüyük ilçesinde, yürütülen çevre temizliği faaliyetlerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da destek verdiği bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, İlçe Belediyesi olarak daha temiz bir Hüyük için gayret gösterdiklerini ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "İlçemizde çevre kirliliğinin önüne geçilmesine yönelik yapmış olduğumuz proje ilk meyvelerini verdi. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından ilçemize gönderilen 103 çöp konteynerini teslim aldık. Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek istediğimiz ilçemize bu konuda destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bölge milletvekilimiz Gülay Samancı Hanımefendi'ye ilçe halkım adına sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.