Hüyük ve Beyşehir'de trafik kazaları: 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ve Beyşehir ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.Hüyük ilçesindeki kazada, Ramazan Turpçu'nun kullandığı 42 FJV 08 plakalı otomobil, Beyşehir-Hüyük Karayolu'nun 19. kilometresinde...

Hüyük ve Beyşehir'de trafik kazaları: 4 yaralı
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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ve Beyşehir ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Hüyük ilçesindeki kazada, Ramazan Turpçu'nun kullandığı 42 FJV 08 plakalı otomobil, Beyşehir-Hüyük Karayolu'nun 19. kilometresinde karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 H 5806 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücü Turpçu ile aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, 42 H 5806 plakalı otomobilin kazadan sonra kayıplara karışan sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.

Beyşehir'deki kazada ise, Beyşehir-Konya karayolunun 1. kilometresi, Eylikler Mahallesi yol ayrımında Muhammer Akkuş idaresindeki 42 H 0240 plakalı otomobil, karayolunda seyir halinde iken önünde aynı istikamette hareket halinde olan Mustafa Arıcı'nın kullandığı bisiklete çarptı.

Yaralı bisiklet sürücüsü Arıcı, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


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