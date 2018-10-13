Hüyük ve Beyşehir'de trafik kazaları: 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ve Beyşehir ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Hüyük ilçesindeki kazada, Ramazan Turpçu'nun kullandığı 42 FJV 08 plakalı otomobil, Beyşehir-Hüyük Karayolu'nun 19. kilometresinde karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 H 5806 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, sürücü Turpçu ile aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, 42 H 5806 plakalı otomobilin kazadan sonra kayıplara karışan sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.
Beyşehir'deki kazada ise, Beyşehir-Konya karayolunun 1. kilometresi, Eylikler Mahallesi yol ayrımında Muhammer Akkuş idaresindeki 42 H 0240 plakalı otomobil, karayolunda seyir halinde iken önünde aynı istikamette hareket halinde olan Mustafa Arıcı'nın kullandığı bisiklete çarptı.
Yaralı bisiklet sürücüsü Arıcı, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.