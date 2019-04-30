Hüyük turizm bölgesi ilan edilecek

KONYA (AA) - Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Hüyük ilçesinin turizm bölgesi ilan edileceğini söyledi.



Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır turizme kazandırılmayı bekleyen ilçenin bu hayaline yeni dönemde kavuşacağını söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ile birlikte ziyaret ettiklerinde ilçenin turizm bölgesi ilan edilmesi konusundaki taleplerine destek verdiğini aktaran Başkan Çiğdem, "Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Konya milletvekilimiz Gülay Samancı ile sayın bakanımıza ilçe halkım adına çok teşekkür ediyorum. Proje ile Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan ilçemize bağlı dış mahallelerimizden Budak ve Tolca arasının kıyı düzenlemesi gerçekleştirilecek ve bölge turizm bölgesi ilan edilecek. İlçemizi, inşallah yakın gelecekte turizm noktasında daha iyi yerlerde görebileceğiz." diye konuştu.



