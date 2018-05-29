Husumetlisini, kırmızı ışıkta pompalı tüfekle öldürdü

- Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, aralarında husumet olduğu belirtilen kişiyi, aracında kırmızı ışıkta beklerken pompalı tüfekle öldürüp, ardından polise teslim oldu