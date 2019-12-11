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Husumetli olduğu kişileri görünce havaya ateş açan kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de husumetli olduğu kişiyi görünce havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.Erciyes Üniversitesi kampüsünde husumetli olduğu kişiyi gören S.T, aracındaki av tüfeğiyle havaya 7 el ateş açtı.Silah sesini duyan...

Genel 11.12.2019, 15:55
Husumetli olduğu kişileri görünce havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de husumetli olduğu kişiyi görünce havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.

Erciyes Üniversitesi kampüsünde husumetli olduğu kişiyi gören S.T, aracındaki av tüfeğiyle havaya 7 el ateş açtı.

Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.T'yi av tüfeğiyle gözaltına aldı.

#ateş #Kavga #kayseri
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