Husumetli olduğu kişilere av tüfeğiyle ateş açtı: 3 ölü

- Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de anne, baba ve oğlu aralarında husumet olduğu öne sürülen şüpheli tarafından tüfekle vurularak öldürüldü