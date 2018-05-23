Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerine saldırı girişimi engelledi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerini hedef aldığı drone ile bomba yüklü hücumbotların imha edildiğini duyurdu.

Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerine saldırı girişimi engelledi
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RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Kızıldeniz'de 3 ticaret gemisini hedef aldığı bir drone ile bomba yüklü 3 hücumbotun imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan haberde koalisyonun, Husilerin Kızıldeniz'de 3 ticaret gemisine saldırmayı hedeflediği bir drone ile bomba yüklü 3 hücumbotu imha ettiği belirtildi.

Husilerin uluslararası deniz ve ticaret yollarını hedef alma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilen haberde, söz konusu 3 ticaret gemisine koalisyon güçlerine bağlı 2 geminin eşlik ettiği kaydedildi.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerini hedef alan 2 hücumbotun koalisyon gemisinde görevli BAE güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca aynı saldırıya karışan diğer 2 botun kaçtığı aktarıldı.

Muhabir: Ahmed al-Masri,Zeynep Hilal Karyağdı

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