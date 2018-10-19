Hurda toplayıp hem ailesine hem de sokak kedilerine bakıyor

KONYA (AA) - Konya'da kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlayan Mehmet Akar, kazandığı parayla hem eşine bakıyor hem de mahallenin kedilerini besliyor.

Merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'ndeki kerpiç bir evde, eşi Ümmü Akar (55) ile birlikte yaşayan Mehmet Akar (58), uzun yıllardır geçimini kağıt ve hurda toplayarak sağlıyor.

Her sabah üç tekerlekli motosikletiyle eşi tarafından uğurlanan Akar, topladığı hurdaları satarak evine ekmek götürüyor.

Elde ettiği gelirle evinin ihtiyaçlarını karşılayan Akar, parasının bir bölümünü ise mahallenin kedileri için harcıyor.

Akar'ın mahalleye geldiğini gören kediler, hemen evin avlusunda toplanıyor, karınları doyduktan sonra da bir süre Mehmet Akarla vakit geçiriyor.

Mehmet Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle birlikte mutlu bir hayat sürdüklerini, çocuklarının olmadığını söyledi.

Kağıt ve hurda toplayarak geçimlerini sağladığını belirten Akar, "Günlük kazancım 10 ya da 20 lira. Kazandığımla hem kendi karnımızı doyuruyoruz hem de Allah rızası için kedilere bakıyorum. Geçen yıl 30'a yakın kedi vardı. Bu yıl sayıları 17'ye kadar düştü. Sabah ben işe çıkarken pek ortalıkta görünmezler. Dönüşümde motosikletin sesini duyunca hepsi peşimden gelir, evin avlusunda toplanır. Ben de bazen market, bazen kasaplardan aldığım sakatatlarla onları beslerim." diye konuştu.

- Kediler onu çok seviyor

Akar, çevresinde hayvanlara kötü davranılmasına kesinlikle izin vermediğini, medyada bu konuda olumsuz haberleri gördüğünde çok üzüldüğünü aktaran Akar, "Sonuçta onlar da Allah'ın yarattığı varlıklar. Allah korkusu olan biri, can taşıyan bir hayvana zarar veremez. Onlara hep sevgiyle yaklaşır. Beslediğim kedilerin yaşadığı mutluluk, eşim ve benim de mutluluğum." ifadelerini kullandı.

Kedi sevgisinin küçük yaşlardan beri devam ettiğini aktaran Akar, bazen komşuları tarafından eleştirilse de ölene kadar bu hayvanları beslemeyi sürdüreceğini dile getirdi.



