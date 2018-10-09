Hulusi Akar Camisi açılışa hazırlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ailesiyle inşaatına destek verdiği Kayseri Şehir Mezarlığı'ndaki cami açılışa hazırlanıyor.

Bakan Akar'ın ismini taşıyan ve Selçuklu mimarisiyle inşa edilen caminin yapımına 1 yıl önce başlandı. Yaklaşık 800 metrekarelik tavan alanı olan ve 750 kişilik tasarlanan cami, Selçuklu motiflerinin yanı sıra modern yapısıyla da dikkati çekiyor.

Son hazırlıkların yapıldığı caminin açılışının, 13 Ekim Cumartesi günü Kayseri'ye gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması planlanıyor.

