Hükümlüler şehitlikleri temizledi

KARAMAN (AA) - Karaman'da hükümlüler Garnizon ve Polis Şehitliği'nde bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Şehitlikteki bakım ve temizlik çalışmasına, Karaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki 14 hükümlü katıldı.

Hükümlüler şehitlikte mıntıka temizliği yaparak, şehitlerin kabirlerine su döktü.

Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Tezcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan için canlarını feda eden şehitlere hürmeten onların mekanlarını temizleme gereği duyduklarını söyledi.

Bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden Tezcan, şunları kaydetti:

"Bu görev bizim için şereftir. Onlar bu memleket için canlarını gözleri kırpmadan verdiler, hala da vermeye devam ediyorlar. Milletimizin etrafı terör örgütleriyle kuşatılmış durumda. Bu kuşatmayı yarmak için polisimiz askerimiz ve tüm kamu görevlilerimiz can siper hane çalışmakta. Her gün şehit haberleri alıyoruz. Bizim onlara karşı vefa borcumuz var. Şehitlerimiz baş tacımızdır, şehit ailelerimiz baş tacımızdır. Onların en azından yattıkları yeri güzelleştirmek onlar adına bir şey yapabilmek bizi son derece mutlu ediyor. Gördüm şehitlik boş duruyor. İnşallah boş olarak kalır. Daha fazla şehit haberleri almayız. Ülkemiz ve milletimiz refah içerisinde yaşar."

