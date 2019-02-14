Hükümlüler şehit aileleri derneğini temizledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki hükümlüler imzalanan protokollerle farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılarak cezalarının kalan kısımlarını tamamlayıp topluma kazandırılıyor.

Hükümlüler, bu kapsamda Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde temizlik ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit ailelerinin sorunlarının çözümü ve onların moral motivasyonunu en iyi seviyede tutulması için çalıştıklarını belirterek, "Kaderi daima kanla yazılmış bu aziz coğrafyanın bu kutsal vatan topraklarının üzerinde şanlı bayrağımız altında birlik ve beraberliğimizi bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyor isek bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz." dedi.

Kılıçaslan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Acar da, şehitlerin ve vefat eden gazilerin yakınlarının en büyük emanet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, kurtuluş savaşımızdan bu güne Cumhuriyetimizin, devletimizin yaşamasında verilen mücadelede şehit olan canlarımızı minnet ve saygı ile anıyoruz. Şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin yakınları bizim en büyük emanetlerimizdir. Şehitlerimiz de en büyük değerlerimizdir.Sayın başsavcımızın girişimleri ile denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmetinde çalışan hükümlülerimizin gerçekleştirdiği bir çalışmadır."