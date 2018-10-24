Hükümlü ve tutukluların el emeğine yoğun ilgi

KONYA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca Konya'da düzenlenen, 68 ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutuklularca üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'na, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen fuarda, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, değerli taş işlemeciliğinden ahşap hediyelik eşyaya ve ayakkabıdan çantaya yüzlerce çeşit ürün, tüketiciyle buluştu.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ar-Ge Müdürü Menderes Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara katılımın beklentinin çok üzerinde olduğunu söyledi.

Konya'nın, bugüne kadar birçok ilde gerçekleştirilen fuara en çok ilgi gösterilen yerlerden biri olduğunu belirten Çelebi, "Günde ortalama 15-20 bin vatandaşımız fuarımızı ziyaret etti. Fuarda sattığımız birçok ürünümüz bitti." dedi.

Yoğun ilginin nedeninin kaliteli ve hesaplı ürünlerin satışa sunulması olduğuna dikkati çeken Çelebi, fuarın ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla yapıldığını vurguladı.

- "Yoğun el emeği ile üretiliyor"



Çelebi, bu fuarları ceza infaz kurumlarının dışarıya açılan penceresi olarak gördüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kar amacımız olmadığı için ürünlerimiz piyasaya göre ucuz. Tüm ürünlerde birinci sınıf hammadde kullanılıyor, yoğun el emeği ile üretiliyor. Bu sisteme katkı sağlamak ve hükümlülerin meslek edinmelerine katkıda bulunmak için vatandaşlarımız fuara gelip alışveriş yapıyor."

Organizasyon, reklam, tanıtım, stantların üretimi ve kurulumu ile ürünlerin satışı gibi tüm faaliyelerin İşyurtları Kurumu tarafından gerçekleştirildiği fuarda, 220 ceza infaz kurumu çalışanı görev yaptı.



