Hükümlü ve tutukluların el emeği fuarda sergileniyor

KONYA (AA) - Konya'da, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen, hükümlü ve tutuklularca üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılışında, Türkiye'deki insan odaklı infaz sisteminin, modern ve gelişmiş ülkelerdeki infaz sistemlerine örnek gösterilecek durumda olduğunu söyledi.

Mahkemelerce hapis cezası verilen bireylerin sağlık, eğitim, barınma, hukuki yardım ve dış dünya ile iletişim kurma imkanlarından istifade ettiğini aktaran Menteş, ceza infaz kurumlarında verilen psiko-sosyal destek, temel ve mesleki eğitimle mahkumların tahliyesinden sonra toplumsal hayata hazırlandığını bildirdi.

Menteş, 2003 yılından bugüne kadar ceza infaz kurumlarında dünya standartlarının üzerinde iyilileştirme çalışmaları yapıldığını belirterek, "Hükümlü ve tutuklular için psiko-sosyal programların oluşturulması ceza kurumlarında yapılan her işleme karşı yargı denetiminin açılması, ceza infaz kurumlarının fiziksel durumlarının iyileştirilmesi ve çocuklara, kadınlara ve psikolojik rahatsızlığı bulunanlara özgü kurumların inşa edilmesi gibi çalışmalarımızı bu iyileştirmelere örnek verebiliriz." diye konuştu.

- "İşyurtlarında her yıl ortalama 52 binden fazla hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır"

İşyurtlarının, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını öğrenmesini sağlamak ve üretilen ekonomik değerleri pazarlamak amacıyla kurulduğunu anımsatan Menteş, şöyle konuştu:

"1997'de kurulan işyurtlarında günümüze kadar çalışan hükümlü ve tutuklu sayısı yüzde 70 oranında artmıştır. Ceza infaz kurumlarında sayısı 301'e ulaşan işyurtlarında her yıl ortalama 52 binden fazla hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında üniversiteler, halk eğitim müdürlükleri, İş-Kur başta olmak üzere kamu kurumları ile işbirliği içerisindeyiz. Son derece kaliteli meslek eğitimi verilmekte, ileri teknoloji makine ve ekipmanları kullanımı öğretilmektedir. 2017'den bu yılın ekim ayına kadar 302 kamu kurumuyla protokol imzalamış olup, toplam 4 bin 350 hükümlü kamu kurum ve kuruluşunda çalışmıştır. Yine 166 özel sektör kurumu ile iş birliği yapılmış, 6 bin 328 hükümlü ve tutuklu burada çalışma imkanına sahip olmuştur. Bu süreçte oto tamir bakım, tıbbi alanda yeni iş ve mesleki çalışma imkanları oluşturulmuştur. Ceza infaz kurumlarımızın 16 bin 876 dekar ekilebilir açık tarım arazisi olup bu alan işletilmektedir. İşyurtları bünyesinde geçen yıl, 6 bin 500 adet büyükbaş ve 8 bin 240 küçükbaş hayvan yetiştirilmiştir."

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ise Ankara'da açık cezaevinde yapılan çalışmaları yerinde gördüğünü aktardı.

Suç işleyen kişinin aslında toplumsal sözleşmeyi ihlal ettiğine dikkati çeken Baş, "Bunun yaptırımı var. Tarih içerisinde bu yaptırım farklı şekillerde uygulanmış. Ancak günümüz toplumlarında bir kişinin tamamen tecrit edilerek yaptırım uygulanması mı yoksa farklı mekanizmalarla sosyal ortam içerisinde rehabilite edilmesi mi sorusu gündeme gelmiş. İşyurtları Kurumu bu arayışın bir sonucu." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve davetliler katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, 68 farklı ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün sergileniyor ve satışı yapılıyor.

Fuar, 7 gün süreyle saat 10.00-20.00 arası ziyarete açık kalacak.