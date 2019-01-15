Huğlu'da TOKİ sevinci

KONYA (AA) - Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının hak sahiplerine anahtarları dağıtıldı.

Beyşehir Belediyesi öncülüğünde TOKİ İdaresi Başkanlığı tarafından Huğlu Mahallesi'nde hayata geçirilen toplu konut projesi ev hayali kuran 99 aileyi ev sahibi yaptı.

Düzenlenen törende konutlarının anahtarlarına alıp, yeni evlerine taşınmaya hazırlanan aileler büyük mutluluk yaşadı.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu Mahallesi’nde yaşayan mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine, belediyenin girişimleri sonucu, bir süre önce çalışmalara başlandığını hatırlattı.

Bu çerçevede Huğlu'da 99 konutun inşa edildiğini aktaran Özaltun, konutların bitirilmesiyle hak sahibi ailelerin de bir süre önce çekilen kura sonucu oturacakları yeni dairelerinin belirlendiğini, yeni yıl itibariyle ise anahtar teslimlerinin yapıldığını söyledi.

Başkan Özaltun, Beyşehir'e bağlı bir dış mahallede yaptıkları girişim sonucu ilk kez TOKİ Başkanlığı tarafından böylesine büyük bir toplu konut projesi üretildiğini, gelen yoğun talepler üzerine benzer projelerin diğer dış mahallelerde de devreye konulabilmesi için gerekli adımları attıklarını belirterek, "Huğlu Mahallemizde 110 metrekarelik alana sahip 18 adet 3+1, 75 metrekarelik ise 2+1 olmak üzere toplamda 99 konut inşa edildi. Huğlu Mahallesi sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Darısı inşallah diğer dış mahallelerimizde." dedi.



Mahallenin muhtarı Mehmet Harman da, "Burada daireler, Huğlu'muz dağlık bir alanda olduğu ve yüksek rakıma sahip bir alanda kurulu olduğu için soğuk iklim şartlarına göre hem iç, hem de dış cephe yalıtımı ile inşa edildi. Bu nedenle, en üst seviye bir yalıtım sistemi uygulandı. Malzemede hiçbir teferruattan kaçınılmadan, gayet güzel, kaliteli evler yapıldı." dedi.



