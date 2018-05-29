Huğlu Mahallesi'ne kültür merkezi yapılacak

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'in av tüfeği üretimi ile ünlü mahallesi olan Huğlu'ya bir kültür merkezi kazandıracaklarını söyledi.

Başkan Özaltun, ziyaret ettiği Huğlu Mahallesi’nde yaptığı açıklamada, Beyşehir'deki kültür merkezinin bir küçüğünü Huğlu Mahallesi’ne kazandırmak istediklerini belirtti.

"Buradaki kooperatifimizin ve diğer derneklerimizin kullanabilecekleri bünyesinde 150-200 kişi kapasiteli bir konferans salonu bulunan kültür merkezini inşallah Huğlu mahallelerimize de inşa edeceğiz" diyen Özaltun, Huğlu'da kültür merkezini inşa edecekleri yer arayışı içerisinde olduklarını ve bu konuda bir anket çalışması yaptıklarını kaydetti.

Özaltun, yerleşim merkezinde yapının inşa edilebileceği iki farklı alan belirlediklerini söyledi.

