Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Olağan Genel Kurulu

KONYA (AA) - Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesi'nde kurulu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanlığına yeniden Naci Tanık seçildi.



Huğlu'nun ve av tüfekleri sektörünün önde gelen ismi Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nde olağan genel kurul yapıldı.



Üç yılda bir gerçekleşen genel kurulda 2015 yılından beri başkanlık görevini yürüten Naci Tanık, güven tazeleyerek yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.



Tanık seçim sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"4 bin 455 metrekarelik yeni bina inşaatı, ASELSAN Konya Savunma Sistemleri A.Ş'deki yüzde 2'lik pay ile en büyük 5. ortak oluşumuz, şu an aktif olarak kullanılan bina içerisinde yapılan revizyonlar, stokları artırmak için hazırlanan depolar, üretim geliştirme için yapılan yatırımlar ve bunların getirileri ile marka değerini artırmak için yürütülen faaliyetler bu dönem içerisinde hayata geçirilen bazı çalışmalardır."



Tanık, konuşmasında, kooperatif olarak en büyük pazarlarının Amerika Birleşik Devletleri olduğunu belirtirken, 42 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını, 8 ülke ile ihracat bağlantısı için görüşmelerinin halen sürdüğünü de sözlerine ekledi.



