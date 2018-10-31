Hudut karakoluna saldıran 10 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Şanlıurfa'da hudut karakoluna yapılan taciz ateşine "meşru müdafaa hakkı" kapsamında verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre, 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Şanlıurfa Suruç'taki İncirli Hudut Karakol Komutanlığına, PKK/PYD-YPG terör örgütü üyelerince taciz ateşi açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda, bu saldırıya anında karşılık verilmiştir. İlk belirlemelere göre, 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda herhangi bir personelimiz zarar görmemiş, bir askeri aracımızda hasar meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.



