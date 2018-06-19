Hudut kapılarında oy kullanma işlemi sürüyor

ESKİŞEHİR/BALIKESİR (AA) - Eskişehir ve Balıkesir'deki gümrük kapılarında Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Hasan Polatkan Havaalanı'nda bulunan tek sandıkta gurbetçi vatandaşlar oylarını kullanıyor.

Her gün 08.00-16.00, 16.00-24.00, 24.00-08.00 saatlerinde üç vardiya sistemiyle 24 saat esasına göre birer sandık başkanı ve başkan yardımcısının yanı sıra partilerin sandık görevlilerinin gözetiminde gerçekleşen oy kullanma işlemine, gurbetçi vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sandık görevlilerinden Zehra Taycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanma işleminin 24 Haziran saat 17.00'ye kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Almanya'dan Türkiye'ye gelip oy kullanan Ömer İnci, vatandaşlık görevini yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oy kullanmanın önemine değindi.

Almanya'dan gelen Ali Türk de oy kullandığı için kendini dahi iyi hissettiğini belirterek, vatan ve millet için hayırlı olmasını diledi.

- Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda seçim heyecanı

Türkiye'nin en batısındaki hudut kapısı olarak kabul edilen Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda da gurbetçi vatandaşların oylarını kullanabilmeleri için 3 vardiya halinde görev yapan sandık görevlileri, 24 saat süresince aralıksız hizmet veriyor.

CHP'li sandık komisyonu üyesi Mehmet İnç, bu seçimlerde oy kullanmak için çok yoğun bir talebin olduğunu vurguladı.

Yoğun talebin kendilerini mutlu ettiğini anlatan İnç, "24 Haziran seçimleri herkes için hayırlısı olsun. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndaki bu sandığımızda sabah saat 08.00 ile 16.00 arasındaki vardiyada daha fazla oy kullanılıyor. Ciddi oranda oy kullanma işlemimiz sürüyor." dedi.

MHP'nin sandık müşahidi Filiz Koşaroğlu da gurbetçi vatandaşların oy kullanma işleminin oldukça yoğun olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Fransa'dan gelerek Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda oy kullanan Sabriye Arslan ile Rıza Arslan da vatandaşlık görevlerini yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Almanya'da yaşayan Özlem Yalçın ise kullandığı oyun Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

