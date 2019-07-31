Hububat hasadında dane kaybı azalıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye’nin tahıl ambarlarından biri olan Eskişehir'de dane kaybının yüzde 1'in altına düştüğü hububat hasadında sona gelindi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, hububat hasadının yapıldığı İnönü ilçesinde çiftçi Hayati Ceylan’a ait buğday tarlasında incelemelerde bulundu.

Sever, yaptığı açıklamada, dane kaybının önüne geçmek için biçerdöver kontrollerinin önemine işaret ederek, hasat sezonunda da il-ilçe teknik elemanları tarafından sürekli olarak biçerdöver kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Hububat hasadı başlangıcında belirlenen hasat dane kaybında yüzde 2 olan oranın Eskişehir’de yüzde 1 seviyelerine düşürüldüğünü dile getiren Sever, "İnceleme yapılan çiftçimiz Hayati Ceylan'a ait buğday tarlasında dane kaybının yüzde 1’in de altında olduğunu gördük. Bu sayede çiftçilerimizin emeğinin ve alın terinin korunmasından dolayı mutluyum." dedi.

Sever, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyleyerek, biçim yüksekliği ve dane kaybına dikkat eden biçerdövercilerin kontrollerinde görev alan personellerine teşekkür etti.

