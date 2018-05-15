Huawei, Türkiye'ye her zaman en yeni teknolojileri getiriyor

İSTANBUL (AA) - Huawei Türkiye Kurumsal İş Çözümleri Başkanı Roben Zeng, "Huawei'nin dünyada sadece Açık Laboratuvar, Ar-Ge,Eğitim ve İnovasyon Merkezi Türkiye'de var." dedi.

Huawei'nin düzenlediği Huawei Kurumsal İş Çözümleri Teknoloji Zirvesi 2018 etkinliğinde konuşan Zeng, 30 yıllık aktif bir şirket olduklarını belirterek, tüm dünyada telekom tedarikçileri arasında bir numara olduklarını söyledi.



Zeng, "Kendimizi Huawei olarak, dijitalleşmeyi olanaklı kılan, kolaylaştıran kurum olarak pozisyonlandırıyoruz. Huawei, yerel ortaklara ve yerel yaklaşımlara yatırım yapıyor. Açık Laboratuvar (OpenLab) bunun örneklerinden bir tanesi... Üniversiteler ve yerel ortaklarla uçtan uca çözümleri geliştirebilmek adına iş birliği sağlıyor." diye konuştu.



Huawei'nin içerisinde farklı ekosistemler bulunduğunu, bunların çözüm ve hizmet ekosistemi olduğunu belirten Zeng, "Huawei, Türkiye'ye her zaman en yeni teknolojileri ve çözümleri getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin dijitalleşmesine katkıda bulunmak için kendimizi sorumlu hissediyoruz." dedi.



Zeng, 16 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak, "Huawei Global olarak Türkiye bizim için iyi bir piyasa. Huawei'nin dünyada sadece Açık Laboratuvar, Ar-Ge, Eğitim ve İnovasyon Merkezi Türkiye'de var." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'deki amacımız, yazılım mühendisliği etkinliğini iyileştirmek"

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Wu Lianqinq ise Huawei olarak Ar-Ge'ye büyük önem verdiklerini, tüm dünyadaki Ar-Ge merkezleri içerisinde ikinci büyük Ar-Ge merkezine Türkiye'nin sahip olduğunu söyledi.



Lianqinq, "Tüm dünyada 450'nin üzerinde Ar-Ge mühendisi çalışıyor. Son 8 yıldır aktif bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Ar-Ge merkezlerine 200 milyon dolar yatırım yapıldı." dedi.



Türkiye'deki amaçlarının, yazılım mühendisliği etkinliğini iyileştirmek olduğunu vurgulayan Lianqinq, bu anlamda alınabilecek en üst düzey olan Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu 5 (CMMI 5) sertifikasyonunu aldıklarını, bu sertifikaya sahip 3 firma bulunduğunu anlattı.



Lianqinq, "Hükümetlerin ulaştırma, finans alanında farklı ihtiyaçlarını karşılama işleri ile karşı karşıyayız. Onların farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına çözüm üretmek çabası içerisindeyiz." dedi.



Verilen bilgiye göre, Huawei, Türkiye'deki dijital dönüşümü hızlandırmaya odaklanırken, güvenli ve akıllı şehirler, bulut kampüsleri, çevik ağlar, finans, üretim, enerji ve eğitim sektörleri genelinde çözümler sunuyor. Akıllı modüler veri merkezi çalışmaları ve küresel ortaklarla başarılı iş birliklerine imza atan Huawei, geniş bir yelpazede lider ve yenilikçi çözümler ile hizmet veriyor.



Muhabir: Gökhan Yıldız