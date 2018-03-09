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Huawei P Smart n11.com'da satışta

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin P Smart adıyla satışa sunduğu yeni akıllı telefonu n11.com'da satışa açıldı.n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, akıllı bölünen ekranıyla dikkati çeken, genç kullanıcıları mutlu edecek yeni...

09 Mart 2018 Cuma 15:47
Huawei P Smart n11.com'da satışta
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İSTANBUL (AA) - Huawei'nin P Smart adıyla satışa sunduğu yeni akıllı telefonu n11.com'da satışa açıldı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, akıllı bölünen ekranıyla dikkati çeken, genç kullanıcıları mutlu edecek yeni cihaz FullView ekran tasarımıyla üst düzey görüş açısı vadediyor.

Ekran gövde oranı yüzde 76'ya kadar çıkan P Smart, geniş ekranı ikiye bölerek kullanma özelliği ile de aynı anda iki farklı program üzerinde çalışmaya olanak sağlıyor. Arkasında yer alan Leica kamera, Bokeh etkisiyle birleştiğinde profesyonel çekimlere imza atan P Smart, n11.com'da satışa sunuluyor.

Performans kategorisinde 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 659 chipsetin yanı sıra 3 GB RAM ile akıcı bir kullanım hedefleyen P Smart, 13 ve 2 MP'lik arka, 8 MP’lik ön kameralarıyla da dikkati çekiyor.

3000 mAh hızlı şarj destekli batarya taşıyan P Smart, iki uygulamayı tek bir dokunuşla yan yana çalıştırabilmeyi sağlayan akıllı bölünen ekranıyla beğenileri topluyor. Çift bluetooth bağlantısı ve Huawei Share fonksiyonuyla da hayat kolaylaştıran P Smart, n11.com'da bin 459 TL'den satışa sunuluyor.

Anahtar Kelimeler:
HuaweiN11.com
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