Huawei, Çin'de 16. Global Analist Zirvesi düzenledi

İSTANBUL (AA) - Huawei’nin, Çin'de her yıl gerçekleştirdiği Global Analist Zirvesi'nin 16’ncısı Shenzhen’de gerçekleştirildi.

Huawei açıklamasına göre, Huawei’nin, Çin'de her yıl gerçekleştirdiği Global Analist Zirvesi'nin 16’ncısı, 16 Nisan’da Shenzhen’de start aldı.

"Tamamen Bağlantılı, Akıllı Bir Dünya İnşa Etmek" mottosuyla başlayan Huawei Analist Zirvesi 2019 (HAS), 680'den fazla endüstri ve finansal analiz uzmanı, fikir liderleri, telekomünikasyon, internet ve finans sektörünün temsilcilerinin katılımıyla kapılarını açtı. Sürekli inovasyonla tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünyanın inşası, bu önemli zirvenin temel gündemini oluşturuyor.





- "2025 yılında dünyada 2,8 milyar 5G kullanıcısı olacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Üst Yöneticisi (CEO) Ken Hu, şunları kaydetti:

"Akıllı dünya çağı, artık resmen başladı. Bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisi şimdiye dek görülmemiş gelişme fırsatlarıyla karşı karşıya. 5G, yaşamımıza beklenenden çok daha fazla yenilik getirecek. Tarihte ilk kez, 5G cihazlarının gelişimiyle 5G ağlarının gelişimi eş zamanlı olarak ilerliyor. Huawei'nin tahminlerine göre, 2025 yılında dünyada 2,8 milyar 5G kullanıcısı olacak. Huawei, bu çok sayıdaki kullanıcıyı desteklemek için basit, güçlü ve akıllı ağlar geliştirmeyi, müşterileri için de sürekli yeni değerler yaratmayı amaçlıyor."

Yapay zekanın geniş bir perspektifte kabul görmesinin, işletmelerde bulut bilişimin de gücünü artırdığını dile getiren Ken Hu, pazarın önemli aktörelerinden biri olarak, bulut rekabetinin bir anlamda yapay zeka rekabeti olduğunu bildirdi. Yapay zeka özelindeki stratejik yatırımımızla, yeni bulut platformunda da yarışa liderlik edeceklerinden kuşku duymadıklarını ifade eden Ken Hu, şunlar kaydetti:

"Dijital tüketici deneyimi, daha fazla cihaz ve uygulama mevcut olduğunda dağınık bir görüntü veriyor. Huawei, tüketicilere tüm senaryolarda akıllı ve kesintisiz bir dijital deneyim yaşatmak için önemli adımlar attı. Tüm bu hizmetler, kusursuz bir servis deneyimini de mümkün kılıyor. Huawei olarak inovasyonu sürdürmeye ve şirketin sadece bugüne değil, geleceğe yönelik yatırımlarını da devam ettirmeye kararlıyız. Huawei sadece ticari başarı elde etmiyor, endüstriyel gelişime öncülük ederek, sosyal ilerlemeyi de teşvik ediyor. Huawei'nin temel hedefi, tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünyanın avantajlarını daha fazla kişiye ve kuruma ulaştırmaktır."





- "Huawei, Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapacak"





Huawei Stratejik Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı William Xu ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Huawei İnovasyon 2.0" dönemine adım attı. Bu dönem, tamamen vizyon odaklı teorik atılımlar ve temel olarak yeni icatlar ile ilgilidir. Kısa süre önce hayata geçirdiğimiz Stratejik Araştırma Enstitüsü, önümüzdeki beş yıl boyunca en güncel teknolojilere odaklanmış araştırmalarla ilgilenecek. Her yıl, temel bilim ve teknolojilerdeki akademik araştırmaları finanse etmek için 300 milyon dolar yatırım yapıyoruz ve teknolojik yenilikleri bu bilimsel araştırmalar ışığında ele alıyoruz. Huawei, teoriler ve temel teknolojiler özelindeki yenilikçiliği teşvik etmek ve bu kapsamda geniş bir yol açmak için, üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle birlikte çalışacak. Huawei, bu doğrultuda sektöre beş alanda öncülük etmeyi taahhüt ediyor: Teknik mimariyi yeniden tanımlamak, ürün mimarisini yeniden tanımlamak, sektörün gelişme hızına liderlik etmek, yeni bir endüstri yönü belirlemek ve yeni bir endüstriyi geliştirmek."

Huawei BT Stratejileri Yatırım Birimi Yönetimi Kurulu Başkanı David Wang da bağlantılı bir dünyada, bilgi işlem ve bulutun gücü, akıllı dünyanın temel altyapısını oluşturacağını ve yapay zekanın da gösterdiği gelişimle bu yeni dünyaya güç sağlayacağını dile getirdi.