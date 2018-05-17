Hotamış Mahallesi'nde yıl sonu sergisi

KONYA (AA) - Karapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hotamış Mahallesi'nde düzenlenen yıl sonu sergisi törenle açıldı.



Karapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, yıl boyu kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerin sergilenmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Halk Eğitim Merkezi olarak çok sayıda kurs açtıklarını ifade eden Aydınbelge, "Kursiyerlerin ilgisi de çok güzel. Kurslara her yaş grubundan insan da katılabiliyor." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından ilçe protokolü hazırlanan serginin açılışını yaptı.

Açılışa Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ve diğer davetliler katıldı.



