KONYA (AA) - Belediye Başkanı Murat Özaltun, üçüz bebek sahibi olan çiftin evini ziyaret ederek yaşadıkları sevince ortak oldu.

Özaltun, Beyşehir Belediyesi tarafından geçen yıl uygulamaya konulan "Hoşgeldin Bebek" Projesi kapsamında ziyaret ettiği evlerde, ailelerin yaşadığı bebek sevincine ortak oluyor.

Özaltun'un, Beyşehir'de ikamet eden ve üçüz bebek sahibi olmanın sevincini yaşayan Erdem-Ayşegül Dedeoğlu çiftinin evine konuk oldu.

Belediye Meclis ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile ziyareti gerçekleştiren Özaltun, hoşgeldin bebek hediye paketlerini aileye verdi ve bebeklerin ömrünün uzun olmasını diledi.

Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi ve kötü gününde vatandaşın yanında olmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Özaltun, şöyle konuştu:

"Şu anda ziyaret ettiğimiz 10’uncu evimiz. Bugünkü kapanışı burada üçüz bebek sahibi olan bir çiftimizin yaşadığı mutluluğa ortak olarak yapıyoruz. Eray, Emir ve Ela isimli bebeklerin anne babalarıyla beraberiz. Ailemize bu üç evladını yetiştirirken kolaylıklar diliyorum, Allah’ım yardımcıları olsun inşallah. Bebek sahibi olan tüm ailelerimiz gibi kurum olarak onların da her zaman yanında ve destekçisi olduğumuzu unutmasınlar."