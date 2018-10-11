'Hoş Geldin Bebek' projesi annelerin gönlünü fethetti

AĞRI (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesince 1,5 yıl önce hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi, yeni doğum yapan annelerin takdirini kazandı.

Belediyenin Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, yeni doğan bebeklerin ailelerine maddi ve manevi destek sağlamak için uygulanan proje kapsamında, haftada üç gün Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde yatan hastaları ziyaret ediyor.

Ekipler, burada sohbet ettikleri yeni doğum yapan annelere içinde bebek malzemelerinin bulunduğu çeşitli hediye paketleri veriyor.

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Belediye olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçlar noktasında da vatandaşların yanında olduklarını anlatan Engin, "Bu kapsamda, bir önceki Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan döneminde hayata geçirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesini biz de kaldığı yerden devam ettirme kararı aldık. Projeyle şimdiye kadar bin bebeğe içinde bebek malzemelerinin bulunduğu çeşitli hediye paketleri verildi." diye konuştu.

Annelerden iki kaymakama da teşekkür

Yeni doğum yapan annelerden Pervin Şen, Doğubayazıt Belediyesinin görevlendirmeyle birlikte sosyal çalışmalara da ağırlık verdiğini söyledi.

Projenin kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Şen, "Anneler ve bebekleri için yapılan bu proje bence çok güzel. Bir nebze de olsa maddi ve manevi açıdan bize katkı sağlayarak yanımızda oldukları için hem eski hem de yeni kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ben çalışan bir anneyim. Özellikle çalışan anneler için de farklı projeler üretilebilir. Ben yeni kaymakamımızın da Ulaş beyden devraldığı bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. İki kaymakamımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde doğum yapan hastalardan Hanım Ege de projeyi hayata geçiren ve devam ettiren iki kaymakama teşekkür etti.

Ege, projenin ulaştığı bininci aile olmaktan da ayrıca mutlu olduğunu sözlerine ekledi.