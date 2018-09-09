'Horoz Halil Emmi' el arabasıyla ekmeğini kazanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, horoz ötüşü gibi ses çıkarmasından dolayı "Horoz Halil Emmi" diye tanınan 72 yaşındaki Halil Yavuz, 23 yıldır eski sanayide el arabasıyla eşya taşıyarak geçimini sağlıyor.

Kayseri'de, 1995'te emekli olduktan sonra bir köşesine çekilip oturmak yerine çalışmayı tercih eden 4 çocuk babası Yavuz, 23 yıl önce edindiği 4 tekerlekli el arabası ile eski sanayi içinde sunta, masa, sandalye ve benzeri eşyaları 5-10 liraya taşıyarak ekmeğini kazanıyor.

İki yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından uzun süre yoğun bakımda kalan ve ayağı kırıldığı için yürümekte zorluk çeken Yavuz, azmiyle bu süreci atlatarak yeniden ekmek teknesinin başına döndü.

Sanayi esnafının horoz ötüşü gibi ses çıkarmasından dolayı "Arabacı Horoz Halil Emmi" diye seslendiği Yavuz, renkli kişiliğiyle de çevresine neşe saçıyor.

"Çok şükür iyileştim, mesleğime devam ediyorum"

Halil Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra sanayide mobilyacı olan bir yakının kendisine aldığı 4 tekerlekli el arabasıyla bu işe başladığını ve 23 yıldır çalıştığını söyledi. Yavuz, işini severek yaptığını belirterek şöyle devam etti:

"50 kuruş ile başladım, şimdi 5-10 lira arası sanayi içi para alıyorum. El arabası ile nakliyecilik yapıyorum. Sunta, sandalye, masa ve benzeri şeyler taşıyorum. Eskiden koltuk, yatak odası takımı taşırdım ama şimdi yaşlandım, hem de trafik kazası geçirdim ayağım kırıldı, platin taktılar. O yüzden yakın yere gidiyorum ve hafif şeyler taşıyorum. Tekrar yürüyebilir miyim, dışarı çıkabilir miyim ve mesleğimi yapabilir miyim diye çok endişe ediyordum. Çok şükür iyileştim, iki sene sonra geldim, buradayım ve mesleğime devam ediyorum."

"Evde oturmak iyi değil"

Yavuz, sanayi esnafının kendisini çok sevdiğini anlatarak "Sanayide beni 'Arabacı Horoz Halil Emmi' diye tanıyorlar. Arabamın kornası da yaptığım horoz ötüşü. Önüme bir şey çıkınca horoz gibi ötüyorum, kaçıyorlar." dedi.

Sağlığı elverdiği müddetçe çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Yavuz, yaşıtlarına "Evde oturmasınlar, paslanırlar, hasta olurlar. Evde oturmak iyi değil. Çalışmalarını tavsiye ediyorum. Çalışan demir pas tutmaz." tavsiyelerinde bulundu.