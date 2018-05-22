Horoz dövüştürenlere baskın

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir iş hanında horoz dövüşü yaptırdıkları tespit edilen 45 kişiye idari para cezası verildi, 15 horoza el konuldu.
Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün gece Sivas merkezdeki bir iş hanında horoz dövüşü yapılacağı ihbar edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece yarısı düzenlendiği operasyonda, 45 kişilik grubun horoz dövüşüne katıldıkları tespit edildi.
Horoz dövüştüren 45 kişiye, 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 126 lira idari para cezası kesildi.
El konulan 15 horozun ise Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edileceği belirtildi.